В Федерации рестораторов подтвердили Лайфу уход Jägermeister с российского рынка

Ликёр Jägermeister действительно покидает российский рынок. Эту информацию подтвердил Лайфу вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов. Кроме того, он рассказал, что дистрибьютор поднимет цену на остатки товара, но насколько — неизвестно.

"Дистрибьютор уведомил действительно, что Jägermeister уходит из России и что поднимает цены на остатки, которые есть. Насколько поднимет цены, не понятно пока, потому что у всех договоры с дистрибьюторами. Где-то их можно поднять серьёзно, где-то их нельзя поднять, всё зависит от договоров. Количества остатков на складах вам тоже сейчас никто не скажет, потому что у кого из дистрибьюторов сколько лежит — тайна, покрытая мраком. Но товар есть", — сказал собеседник Лайфа.

Миронов также пояснил, что Jägermeister — не самый ходовой продукт и очень слабо продаётся в ресторанах, поэтому в некоторых заведениях ликёр ещё какое-то время будет. По словам эксперта, в отдельных барах эти бутылки стоят по целому месяцу. Что касается дальнейшей ситуации, то, скорее всего, всё будет по обычной схеме: те же дистрибьюторы, которые продавали товар в Россию, будут закупаться у какого-то третьего лица, а не напрямую у компании.