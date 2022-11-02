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2 ноября, 09:28

Российские и белорусские военные проводят боевое слаживание с 22 октября

Глава МО РФ Шойгу: Боевое слаживание региональной группировки проводится в Белоруссии с 22 октября

На территории Белоруссии проводится боевое слаживание соединений и воинских частей региональной группировки войск. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совместном с белорусскими коллегами заседании в среду. Глава ведомства отметил, что Россия и Белоруссия продолжают формировать "единое оборонное пространство".

"22 октября на территории Республики Беларусь проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск", — сказал Шойгу.

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Напомним, 10 октября Россия и Белоруссия договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск из-за обострения на западных границах Союзного государства. Общее количество российских военнослужащих в этом объединении составляет чуть менее девяти тысяч человек. А ранее Москва и Минск также решили заключить соглашение о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина

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