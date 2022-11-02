Российские и белорусские военные проводят боевое слаживание с 22 октября

На территории Белоруссии проводится боевое слаживание соединений и воинских частей региональной группировки войск. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совместном с белорусскими коллегами заседании в среду. Глава ведомства отметил, что Россия и Белоруссия продолжают формировать "единое оборонное пространство".