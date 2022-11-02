Россияне теперь могут путешествовать в 31 страну прямыми рейсами

Россияне могут улететь более чем по 30 зарубежным направлениям без долгих и мучительных пересадок. Количество прямых рейсов увеличилось в два раза в сравнении с апрелем этого года, пишет "Российская газета" со ссылкой на сервис поездок "Туту.ру".

Полгода назад прямые рейсы из России были доступны в 15 стран мира. Сейчас в списке 31 государство. Он пополнился Азербайджаном, Алжиром, Арменией, Афганистаном, Бахрейном, Белоруссией, Венесуэлой, Египтом, Израилем, Индией, Иорданией, Ираком, Ираном, Казахстаном, Катаром, Киргизией, Китаем, Кубой, Лаосом, Мальдивами, Монголией, ОАЭ, Сейшелами, Сербией, Таджикистаном, Таиландом, Тунисом, Туркменистаном, Турцией, Узбекистаном, Шри-Ланкой и Эфиопией.

Кстати, как заверил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, российские авиаперевозчики сейчас работают над решением проблем со страхованием и выкупом зарубежных самолётов. Так, в июне у отечественных авиакомпаний было 44 воздушных судна для международных рейсов, а теперь стало 89. По его словам, идёт явное расширение возможностей для путешествий за рубеж, однако объём перевозки пока всё ещё ограничен.