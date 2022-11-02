Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию

В октябре 2022 года Россия поставляла в Индию более 945 тысяч баррелей в день, обогнав по объёмам даже Эр-Рияд и Багдад. Об этом в среду сообщила газета The Economic Times со ссылкой на аналитиков Vortexa — компании по отслеживанию танкерных перевозок нефти и газа по всему миру.

Подсчитано, что на Россию за прошлый месяц пришлось 22% всего импорта сырой нефти в Индию. На долю Ирака пришлось 20,5% октябрьских поставок в Индию, а на долю Саудовской Аравии — 16%.

Общий объём импорта сырой нефти Индией вырос по сравнению с сентябрем на 5%, а импорт из России — на 8%, отметили в компании. И хотя крупнейшим покупателем российской нефти с доставкой по морю по-прежнему остаётся Китай, импортирующий более 1 миллиона баррелей в день, Индия впервые опередила по этому показателю Европейский союз. Объёмы импорта сырой российской нефти по морю в Индию в октябре были на 34% выше, чем в страны ЕС.