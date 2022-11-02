В Москве пообещали учесть текущую ситуацию при планировании новогодних гуляний

В Москве ещё не решили, как будет праздноваться Новый год, однако учтут текущую ситуацию при составлении программы. Об этом сообщила министр правительства и глава Департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

"На сегодня формат проведения Нового года ещё не определён. Как только будет определена концепция, она будет незамедлительно размещена на городском сайте, как это делается всегда, как это делалось в предыдущие годы. Безусловно, в неё будут внесены коррективы с учётом сегодняшнего момента", — сказала она на заседании Мосгордумы.