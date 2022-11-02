Сексолог дала совет, как не разрушить брак в попытке вернуть страсть в отношения

Если мужчина и женщина не конфликтуют, но при этом сексуальные отношения между партнёрами сошли на нет, то нужно попытаться найти причину. Возможно, появились побочные факторы, которые оказались важнее, объяснила Лайфу сексолог Катерина Молния.

"Желание не пропадает само по себе, так как сексуальность — это центральный аспект бытия человека. Оно пропадает под воздействием кучи социальных, психологических и физических факторов, и организм просто отключает эту функцию, потому что "выжить" ему сейчас главнее, чем получить удовольствие и размножаться", — сказала она.

Однако второй партнёр может впасть в панику из-за изменившегося к нему отношения, продолжила врач. И вместо того чтобы дать мужчине отдохнуть, женщине, например, начинает казаться, что необходима какая-то встряска, ещё хуже — она чувствует вину за происходящее, добавила медик. По её словам, в этом случае своими действия партнёрша может "устроить человеку культурный шок, притащив его на секс-вечеринку или флиртуя с незнакомцами". Сексолог посоветовала учитывать такие нюансы и отказаться от навязчивости в отношениях.