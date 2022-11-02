Зарубежные аналитики объявили о победе России над Западом на площадке ООН

Западные государства совершили ошибку, предположив, что победили Россию. Такое мнение в свой колонке для журнала Newsweek выразил американский журналист Брендан Коул.

Обозреватель пишет, что западные союзники давно ищут способ исключить Россию из G20, но это оказалось фактически невозможно, поскольку ряд стран, среди которых Индия, Бразилия, ЮАР, Китай и Индонезия, не готовы поддержать такой шаг. Опросив экспертов, Коул пришёл к выводу, что на площадке ООН, вопреки ожиданиям США, Москва также не оказалась в одиночестве.

"Мартовское голосование на Генеральной Ассамблее ООН, осуждающее действия России на Украине, могло быть преподнесено западными дипломатами как великая победа, но оно только замаскировало очень большой провал с точки зрения объяснения западной позиции", — приводится в статье мнение замдиректора аналитического центра The Royal United Services Institute (Лондон) Джонатана Эяля.