Зарубежные аналитики объявили о победе России над Западом на площадке ООН
Обозреватель Newsweek Коул: Россия превратила "великую победу" Запада в ООН в сокрушительный провал
Западные государства совершили ошибку, предположив, что победили Россию. Такое мнение в свой колонке для журнала Newsweek выразил американский журналист Брендан Коул.
Обозреватель пишет, что западные союзники давно ищут способ исключить Россию из G20, но это оказалось фактически невозможно, поскольку ряд стран, среди которых Индия, Бразилия, ЮАР, Китай и Индонезия, не готовы поддержать такой шаг. Опросив экспертов, Коул пришёл к выводу, что на площадке ООН, вопреки ожиданиям США, Москва также не оказалась в одиночестве.
"Мартовское голосование на Генеральной Ассамблее ООН, осуждающее действия России на Украине, могло быть преподнесено западными дипломатами как великая победа, но оно только замаскировало очень большой провал с точки зрения объяснения западной позиции", — приводится в статье мнение замдиректора аналитического центра The Royal United Services Institute (Лондон) Джонатана Эяля.
Ранее во Франции призвали найти каналы связи с Кремлём ради спасения мира. По мнению аналитика Пьера Лелуша, западные лидеры выражают единое мнение о недопустимости прямого столкновения НАТО с Россией, но при этом, поставляя оружие и финансовую помощь Украине, уже становятся стороной конфликта. Лайф также писал, что Евросоюзу после октября предрекли мрачное будущее. Экономические перспективы еврозоны становятся всё грустнее, пишет обозреватель китайской газеты "Хуаньцю шибао" Чжэн Тао. "Пляска под дудку Америки" не соответствует интересам Европы, а антироссийские санкции в итоге обернулись против ЕС.
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