Денис Майданов предложил запретить артистам-иноагентам выступать в России

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Денис Майданов предложил утвердить на законодательном уровне запрет на выступление музыкантов и прочих артистов, которые признаны в РФ иностранными агентами. Об этом он заявил на ежегодном форуме Общественной палаты "Сообщество".

По словам Майданова, иноагентам медиапространства, которые критикуют Россию, нельзя предоставлять ни эфирное время, ни концертные площадки страны. Инициатива депутата, вероятнее всего, станет составляющей закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".