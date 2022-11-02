Легойда: РПЦ против возвращения уголовного наказания за мужеложство

Русская православная церковь выступает против возвращения уголовного наказания за мужеложство. Об этом заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, не за всякий грех человека стоит наказывать в уголовном порядке.

"Во всяком случае, церковная позиция в данном случае заключается не в том, чтобы наказать человека за то, что он впал в грех содомии, а в том, чтобы он не вовлёк в этот грех окружающих", — отметил Легойда в беседе с РИА "Новости".