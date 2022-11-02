Легойда: РПЦ против возвращения уголовного наказания за мужеложство
Русская православная церковь выступает против возвращения уголовного наказания за мужеложство. Об этом заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, не за всякий грех человека стоит наказывать в уголовном порядке.
"Во всяком случае, церковная позиция в данном случае заключается не в том, чтобы наказать человека за то, что он впал в грех содомии, а в том, чтобы он не вовлёк в этот грех окружающих", — отметил Легойда в беседе с РИА "Новости".
Напомним, 27 октября депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в России. Документ получил единогласную поддержку парламентариев. Законопроект вводит наказание за пропаганду и оправдание нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ, Интернете, литературе и кино. Документ расширяет требования и к рекламе, которая не должна содержать информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения. А фильмы с таким подтекстом не будут получать прокатное удостоверение в нашей стране. В РПЦ поддержали эту законодательную инициативу.
ТАСС / Виталий Смольников