Польские наёмники провалили атаку и попали под смертельный "Ураган" под Харьковом
Российский боец с позывным Лена рассказал об уничтожении польских наёмников под Харьковом
Польские наёмники, которые пытались прорвать линию обороны ВС России в Харьковской области, были уничтожены расчётом реактивной системы залпового огня БМ-27 "Ураган". О провальной атаке ВСУ рассказал российский военный с позывным Лена, заместитель командира артиллерийского взвода.
"Дней пять назад был прорыв, поляки наступали... В составе тысячи человек, бронетехника. Мы всю ночь работали, результаты, соответственно, очень хорошие, мало кто ушёл оттуда... Технику бросили, людей очень много "двухсотых" было у них. Артиллерия свою работу выполнила", — рассказал боец РИА "Новости".
А ранее Лайф писал, что в результате удара ВС РФ по газораспределительной станции в пригороде Запорожья уничтожено около 40 наёмников, ещё 60 получили ранения. Кроме того, в Запорожье действуют более семи тысяч наёмников из Польши, Грузии, а также чеченские боевики.
ТАСС / Станислав Красильников