Польские наёмники, которые пытались прорвать линию обороны ВС России в Харьковской области, были уничтожены расчётом реактивной системы залпового огня БМ-27 "Ураган". О провальной атаке ВСУ рассказал российский военный с позывным Лена, заместитель командира артиллерийского взвода.

"Дней пять назад был прорыв, поляки наступали... В составе тысячи человек, бронетехника. Мы всю ночь работали, результаты, соответственно, очень хорошие, мало кто ушёл оттуда... Технику бросили, людей очень много "двухсотых" было у них. Артиллерия свою работу выполнила", — рассказал боец РИА "Новости".