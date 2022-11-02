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Регион
Опубликовано 2 ноября 2022, 09:15
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Польские наёмники провалили атаку и попали под смертельный "Ураган" под Харьковом

Российский боец с позывным Лена рассказал об уничтожении польских наёмников под Харьковом

Польские наёмники, которые пытались прорвать линию обороны ВС России в Харьковской области, были уничтожены расчётом реактивной системы залпового огня БМ-27 "Ураган". О провальной атаке ВСУ рассказал российский военный с позывным Лена, заместитель командира артиллерийского взвода.

"Дней пять назад был прорыв, поляки наступали... В составе тысячи человек, бронетехника. Мы всю ночь работали, результаты, соответственно, очень хорошие, мало кто ушёл оттуда... Технику бросили, людей очень много "двухсотых" было у них. Артиллерия свою работу выполнила", — рассказал боец РИА "Новости".

Почти 200 иностранных наёмников уничтожено в ходе спецоперации за две недели
Почти 200 иностранных наёмников уничтожено в ходе спецоперации за две недели

А ранее Лайф писал, что в результате удара ВС РФ по газораспределительной станции в пригороде Запорожья уничтожено около 40 наёмников, ещё 60 получили ранения. Кроме того, в Запорожье действуют более семи тысяч наёмников из Польши, Грузии, а также чеченские боевики.

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ТАСС / Станислав Красильников

Андрей Бражников
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