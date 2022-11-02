Пользователи Twitter смогут публиковать платные видео

Пользователи "Твиттера" смогут размещать видео и брать плату за его просмотры, соцсеть уже работает над созданием такой функции. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на одного из сотрудников компании, не уточнив, связано ли решение с покупкой соцсети американским бизнесменом Илоном Маском или разработка началась раньше.

Авторы видео смогут брать за просмотр 1, 2, 5 или 10 долларов, отмечает газета. При этом платные ролики скроют за значком замка, разблокировать их можно будет после оплаты, а автор получит деньги через платёжную систему Stripe. Какой-то процент от суммы перейдёт "Твиттеру", сообщает сотрудник компании. Предварительное название функции — Paywalled Video, её могут запустить через пару недель.

В "Твиттере" ещё продолжают анализировать изменения, в частности есть вопросы о "рисках, связанных с контентом, который защищён авторским правом, доверии со стороны создателей и пользователей, а также соблюдении правовых норм".