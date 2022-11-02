Лайф узнал топ-5 советов по выживанию в условиях "турбулентности"

Многие люди ежедневно сталкиваются со стрессовыми ситуациями. У кого-то происходят проблемы на работе, другие нервничают дома, а некоторые очень зависимы от новостей и проводят каждый день своей жизни за их чтением. От стресса, к сожалению, никуда не спрятаться, но как найти баланс, научиться чувствовать себя максимально комфортно, найти энергию для жизни и работы? Об этом Лайфу рассказала руководитель молодёжных проектов Академии "Ростеха" Евгения Сурова.

Замирать нельзя, нужно действовать! Фото © Shutterstock

По словам Суровой, как правило, у человека несколько базовых реакций на стресс и изменения: бей, замри, беги. В современном мире самая заманчивая позиция — замереть, не двигаться, подождать, пока всё наладится. Как пояснила собеседница Лайфа, это не совсем продуктивный поступок, ведь необходимо продолжать жить, развиваться и ценить радости жизни. Поэтому необходимо не прекращать движение и идти вперёд, пусть и небольшими шагами.

Осознанностью лечится большинство проблем Фото © Shutterstock

Немаловажным фактором является умение формировать в голове философское восприятие действительности, продолжила эксперт. Нерационально тратить энергию на переживания о том, на что вы не можете повлиять. Не стоит "накручивать" и нагнетать события, которые ещё не произошли, ведь мозг в первую очередь готовится к плохому — это базовый механизм выживания. Не стоит забывать об этом и сознательно переключать себя на логический анализ ситуации и поиск позитивных моментов.

Концентрация на сегодняшнем дне поможет вам! Фото © Unsplash

Как считает специалист, лучший способ поддержания спокойствия — переключение и погружение в текущие задачи, важные и не очень. Стоит включиться в решение рабочих вопросов и выполнить их качественно. Нужно уделить внимание задачам, которые для вас являются личной "медитацией". Например, часто помогают работа по оформлению презентаций, рисование схем или другие творческие направления.

"Отклейтесь" от "форточки" — телефона, планшета, компьютера — во внешний мир Фото © Unsplash

Иногда нужно взять волю в кулак и сократить время на прочтение новостей, а также перестать искать ответы на вопросы: "что будет, если…" и "когда всё это кончится…". Живое общение поможет вам гораздо больше: уделите внимание близким, детям, подышите воздухом в парке, покормите уток. Займитесь творчеством, спортом — во время физических нагрузок из организма выводится гормон стресса. Дополнительный бонус в виде повышения жизненной энергии, выносливости и подтянутого тела вам обеспечен, убеждена Сурова.

Не паникуйте! Фото © Shutterstock

В последнее время появляется всё больше фейковых новостей, и крайне важно не нагнетать обстановку и не тиражировать недостоверную информацию. Лучше заняться чтением любимых книг и собственным развитием — наполните себя полезным контентом. Сложно сохранять спокойствие и продуктивность, когда вокруг пульсирует всё: телефон, близкие, нервы и весь мир. Но постарайтесь остановиться, выдохнуть и запустить цепную реакцию спокойствия, рациональности и добра, резюмировала собеседница Лайфа.