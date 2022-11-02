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2 ноября, 09:30

Названы сроки ремонта разрушенной части Крымского моста

Хуснуллин: Разрушенная часть Крымского моста будет восстановлена уже в декабре

Часть Крымского моста, которая была повреждена в результате взрыва, будет восстановлена в декабре текущего года. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на правительственном часе в Совете Федерации.

"Чётко совершенно вижу, что мы в декабре закончим восстановление разрушенной части [моста] и перейдём к приведению в порядок той части, которая имеет сейчас ограниченную пропускную способность", — сказал он.

Мишустин: Весь транспорт на пути в Крым досматривается

Мишустин: Весь транспорт на пути в Крым досматривается

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Следствие установило 12 причастных к инциденту.

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ТАСС / AP

Ирина Фальке

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