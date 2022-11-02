Названы сроки ремонта разрушенной части Крымского моста
Хуснуллин: Разрушенная часть Крымского моста будет восстановлена уже в декабре
Часть Крымского моста, которая была повреждена в результате взрыва, будет восстановлена в декабре текущего года. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на правительственном часе в Совете Федерации.
"Чётко совершенно вижу, что мы в декабре закончим восстановление разрушенной части [моста] и перейдём к приведению в порядок той части, которая имеет сейчас ограниченную пропускную способность", — сказал он.
Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Следствие установило 12 причастных к инциденту.
ТАСС / AP