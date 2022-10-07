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Для чего США решили «отчитаться» об убийстве Дарьи Дугиной

О чем предупреждает Америка Россию, намекая на инициативность террористов в украинском правительстве

7 октября, 10:11
<p>Портрет журналистки у скульптуры "Весть" в рамках акции "Свеча памяти", посвященной погибшей журналистке Дарье Дугиной. Обложка © ТАСС/Михаил Терещенко</p>

Портрет журналистки у скульптуры "Весть" в рамках акции "Свеча памяти", посвященной погибшей журналистке Дарье Дугиной. Обложка © ТАСС/Михаил Терещенко

США считают, что люди из правительства Украины одобрили операцию по взрыву автомобиля, в котором погибла дочь известного российского философа Дарья Дугина. При этом США участия в организации атаки не принимали и ничего про нее не знали, — неожиданно заявило издание The New York Times, ссылаясь на источники, спустя несколько месяцев поле теракта.

О том, что причастность украинского государства к убийству журналистки Дарьи Дугиной "была установлена практически сразу же, исполнители и заказчики ясны", напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

У Кремля та информация, которая была с самого начала у наших спецслужб, и причастность украинского государства к этому террористическому акту, к этому убийству молодой девушки, собственно, была аргументирована, показана нашими спецслужбами. Достаточно оперативно все меры по установлению исполнителей были приняты, а заказчики ясны, — заявил Песков. Он также выразил надежду, что публикация в США об убийстве Дугиной не является попыткой снять с себя ответственность за будущие теракты Киева.

Напомним, автомобиль, за рулём которого находилась дочь русского философа Александра Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье. ФСБ выяснила, что за убийством Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнителями теракта оказались граждане Украины Наталья Вовк и Богдан Цыганенко.

Предупреждение Москвы о новых терактах

Фото © Getty Images/Sefa Karacan/Anadolu Agency

Фото © Getty Images/Sefa Karacan/Anadolu Agency

Версию о продолжении террора выдвинул журналист Анатолий Шарий. "Почему США решили так резко и публично дистанцироваться? Потому, что они знают о подготовке следующих терактов, которые планирует осуществить Киев на территории Российской Федерации". Шарий считает, что таким образом в США делают двойной ход.

— Первый: они заявляют на весь мир, что они не имеют к этому отношения. Потому что если нездоровый Зеленский задумал какое-то, условно, 11 сентября для России, то Штаты быть к этому причастными, конечно, не хотят, хотя они уже к этому причастны, потому что предоставили (Киеву) какую-то информацию, — говорит Шарий.

Второй: мне кажется, они отправили уже публичный и максимально понятный сигнал Киеву с просьбой этого не делать. Штаты однозначно знают о каких-то терактах, которые планирует Киев. Причем это будет удар не по военному объекту. Кто попадёт в прицел, они, вероятно, догадываются. Или это будет какое-то общественно важное лицо или госчиновник.

Информация о том, что американские спецслужбы узнали о "готовящемся Украиной" убийстве только после трагедии, специально подаётся в подобном ключе и служит она оправданием для внутреннего расследования. Мол, если бы кураторы Киева в США знали об этом раньше, то не допустили бы такого сценария

Близкий друг Дугина выдвинул неожиданные версии убийства его дочери Дарьи

Близкий друг Дугина выдвинул неожиданные версии убийства его дочери Дарьи

Внутренняя борьба в США

Фото © Shutterstock/amadeustx

Фото © Shutterstock/amadeustx

А вот бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США и Эстония были вовлечены в планирование и реализацию убийства Дарьи Дугиной.

«Правительство Украины — террористическая организация, которая не скрывает имена американцев, которые им помогали. Мы боролись с такими [террористами] раньше, а сейчас мы их спонсируем. Вы создали это, платили, организовали, а потом говорите, что совсем ни при чём? И я думаю, тут не обошлось без помощи Эстонии», — сказал он в интервью российским СМИ.

Всё это — внутренняя американская борьба, у которой нет цели восстановить справедливость. Она необходима для того, чтобы уничтожить соперника. Республиканцы, получив большинство в парламенте, займутся расследованиями, для того, чтобы не допустить или оставить без шансов кандидата от демпартии, предполагает политолог Марат Баширов.

8 ноября состоятся выборы в Конгресс, демократы могут проиграть республиканцам верхнюю и нижнюю палаты. То есть администрация лишится большинства в парламенте. Республиканцы будут расследовать все факты, связанные с терактами как в отношении Дарьи Дугиной, так и отношении ниток «Северного потока», — считает Баширов. — Как бы мы ни критиковали западные системы демократии, но теракты и убийства людей не принимает ни один нормальный избиратель.

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Фото © ТАСС/Михаил Терещенко

Почему западные СМИ решили заявить о непричастности США к убийству Дарьи Дугиной?

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Реакция США на удар ОПЕК+ и как это отразится на интересах России

Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева

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