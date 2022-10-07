Для чего США решили «отчитаться» об убийстве Дарьи Дугиной О чем предупреждает Америка Россию, намекая на инициативность террористов в украинском правительстве 7 октября, 10:11 Портрет журналистки у скульптуры "Весть" в рамках акции "Свеча памяти", посвященной погибшей журналистке Дарье Дугиной. Обложка © ТАСС/Михаил Терещенко

США считают, что люди из правительства Украины одобрили операцию по взрыву автомобиля, в котором погибла дочь известного российского философа Дарья Дугина. При этом США участия в организации атаки не принимали и ничего про нее не знали, — неожиданно заявило издание The New York Times, ссылаясь на источники, спустя несколько месяцев поле теракта.

О том, что причастность украинского государства к убийству журналистки Дарьи Дугиной "была установлена практически сразу же, исполнители и заказчики ясны", напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— У Кремля та информация, которая была с самого начала у наших спецслужб, и причастность украинского государства к этому террористическому акту, к этому убийству молодой девушки, собственно, была аргументирована, показана нашими спецслужбами. Достаточно оперативно все меры по установлению исполнителей были приняты, а заказчики ясны, — заявил Песков. Он также выразил надежду, что публикация в США об убийстве Дугиной не является попыткой снять с себя ответственность за будущие теракты Киева.

Напомним, автомобиль, за рулём которого находилась дочь русского философа Александра Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье. ФСБ выяснила, что за убийством Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнителями теракта оказались граждане Украины Наталья Вовк и Богдан Цыганенко.

Предупреждение Москвы о новых терактах

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Версию о продолжении террора выдвинул журналист Анатолий Шарий. "Почему США решили так резко и публично дистанцироваться? Потому, что они знают о подготовке следующих терактов, которые планирует осуществить Киев на территории Российской Федерации". Шарий считает, что таким образом в США делают двойной ход.

— Первый: они заявляют на весь мир, что они не имеют к этому отношения. Потому что если нездоровый Зеленский задумал какое-то, условно, 11 сентября для России, то Штаты быть к этому причастными, конечно, не хотят, хотя они уже к этому причастны, потому что предоставили (Киеву) какую-то информацию, — говорит Шарий. — Второй: мне кажется, они отправили уже публичный и максимально понятный сигнал Киеву с просьбой этого не делать. Штаты однозначно знают о каких-то терактах, которые планирует Киев. Причем это будет удар не по военному объекту. Кто попадёт в прицел, они, вероятно, догадываются. Или это будет какое-то общественно важное лицо или госчиновник.

Информация о том, что американские спецслужбы узнали о "готовящемся Украиной" убийстве только после трагедии, специально подаётся в подобном ключе и служит она оправданием для внутреннего расследования. Мол, если бы кураторы Киева в США знали об этом раньше, то не допустили бы такого сценария

Внутренняя борьба в США

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А вот бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США и Эстония были вовлечены в планирование и реализацию убийства Дарьи Дугиной.

«Правительство Украины — террористическая организация, которая не скрывает имена американцев, которые им помогали. Мы боролись с такими [террористами] раньше, а сейчас мы их спонсируем. Вы создали это, платили, организовали, а потом говорите, что совсем ни при чём? И я думаю, тут не обошлось без помощи Эстонии», — сказал он в интервью российским СМИ.

Всё это — внутренняя американская борьба, у которой нет цели восстановить справедливость. Она необходима для того, чтобы уничтожить соперника. Республиканцы, получив большинство в парламенте, займутся расследованиями, для того, чтобы не допустить или оставить без шансов кандидата от демпартии, предполагает политолог Марат Баширов.

— 8 ноября состоятся выборы в Конгресс, демократы могут проиграть республиканцам верхнюю и нижнюю палаты. То есть администрация лишится большинства в парламенте. Республиканцы будут расследовать все факты, связанные с терактами как в отношении Дарьи Дугиной, так и отношении ниток «Северного потока», — считает Баширов. — Как бы мы ни критиковали западные системы демократии, но теракты и убийства людей не принимает ни один нормальный избиратель.

Фото © ТАСС/Михаил Терещенко Почему западные СМИ решили заявить о непричастности США к убийству Дарьи Дугиной? 0 Подготовка к новым терактам Желание обелить себя Элемент внутренней работы на американскую аудиторию

Авторы Елена Стафеева