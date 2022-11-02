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2 ноября, 09:47

Жена депутата, сбившего ребёнка в Татарске, попыталась оправдать супруга

Мать сбитого депутатом мальчика в Татарске уверена, что ему не избежать наказания

Мать сбитого депутатом в Татарске мальчика рассказала Лайфу, что его жена приходила в больницу с извинениями. Женщина пыталась защитить супруга, объяснив его побег с места аварии шоком.

"Вчера на первом этаже [больницы] виделись, разговор на пять минут. Мамонтова плакала, извинилась, жалела и нас, и мужа, что больной весь, сердце больное, сахар. Шок был, поэтому уехал: стало плохо. Защищала [мужа], помощь предлагала", — сообщила Светлана.

  • Пост Иды Галич. Скриншот © Instagram (запрещён в РФ) / galichida
    Пост Иды Галич. Скриншот © Instagram (запрещён в РФ) / galichida
  • Пост Иды Галич. Скриншот © Instagram (запрещён в РФ) / galichida
    Пост Иды Галич. Скриншот © Instagram (запрещён в РФ) / galichida

Пост Иды Галич. Скриншот © Instagram (запрещён в РФ) / galichida

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Также она высказалась по поводу слов блогера Иды Галич, которая предложила семье пострадавших финансовую и юридическую помощь. По её словам, лучших врачей и палату им уже предоставили, а по поводу юристов она подумает. Женщина подчеркнула, что делом уже занимается глава СКР Александр Бастрыкин и наказания депутату избежать не удастся.

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Напомним, что 30 октября в Татарске Новосибирской области член Совета депутатов Татарского района Сергей Мамонтов сбил маленького мальчика, уехав после этого с места происшествия. Позже на него завели дело по статье "Оставление в опасности" и арестовали на 11 суток. Сам ребёнок находится в тяжёлом состоянии, у него рана на голове и подозрение на перелом седалищной кости таза.

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Матвей Шандрыголов

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