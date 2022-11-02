Жена депутата, сбившего ребёнка в Татарске, попыталась оправдать супруга

Мать сбитого депутатом в Татарске мальчика рассказала Лайфу, что его жена приходила в больницу с извинениями. Женщина пыталась защитить супруга, объяснив его побег с места аварии шоком.

"Вчера на первом этаже [больницы] виделись, разговор на пять минут. Мамонтова плакала, извинилась, жалела и нас, и мужа, что больной весь, сердце больное, сахар. Шок был, поэтому уехал: стало плохо. Защищала [мужа] , помощь предлагала", — сообщила Светлана.

Также она высказалась по поводу слов блогера Иды Галич, которая предложила семье пострадавших финансовую и юридическую помощь. По её словам, лучших врачей и палату им уже предоставили, а по поводу юристов она подумает. Женщина подчеркнула, что делом уже занимается глава СКР Александр Бастрыкин и наказания депутату избежать не удастся.