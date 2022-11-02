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2 ноября, 09:52

Шойгу заявил об увеличении группировки НАТО у границ России в 2,5 раза

Шойгу заявил, что группировка НАТО у границ России насчитывает до 30 тысяч солдат

НАТО нарастило свою группировку в Восточной и Центральной Европе в 2,5 раза, теперь она насчитывает более 30 тысяч человек, а в ближайшей перспективе эта цифра снова вырастет. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии с военным ведомством Республики Беларусь.

"В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развёрнуты формирования вооружённых сил внерегиональных государств НАТО. Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тысяч человек, а в ближайшей перспективе может ещё увеличиться", — сказал министр.

Он подчеркнул, что "под ударом окажутся союзники России и прежде всего братская Республика Беларусь". Шойгу добавил, что НАТО хочет перейти от "сдерживания РФ путём передового присутствия" к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на восточном фланге у российских границ. Министр напомнил, что ещё в июне альянс принял новую концепцию, где наша страна названа "главным источником угроз безопасности".

Во Франции заявили об усилении военного присутствия на востоке Европы

Во Франции заявили об усилении военного присутствия на востоке Европы

Ранее в Белоруссии сообщили о самолётах НАТО вдоль границ страны. Они совершают не менее 30–35 пролётов в разведывательных целях еженедельно. В Минске отметили увеличение количества учений, проводимых силами альянса на территории Европы. В настоящее время группировка НАТО, которая дислоцируется в Восточной Европе, составляет около 35 тысяч военных.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми

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