Шойгу заявил об увеличении группировки НАТО у границ России в 2,5 раза
Шойгу заявил, что группировка НАТО у границ России насчитывает до 30 тысяч солдат
НАТО нарастило свою группировку в Восточной и Центральной Европе в 2,5 раза, теперь она насчитывает более 30 тысяч человек, а в ближайшей перспективе эта цифра снова вырастет. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии с военным ведомством Республики Беларусь.
"В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развёрнуты формирования вооружённых сил внерегиональных государств НАТО. Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тысяч человек, а в ближайшей перспективе может ещё увеличиться", — сказал министр.
Он подчеркнул, что "под ударом окажутся союзники России и прежде всего братская Республика Беларусь". Шойгу добавил, что НАТО хочет перейти от "сдерживания РФ путём передового присутствия" к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на восточном фланге у российских границ. Министр напомнил, что ещё в июне альянс принял новую концепцию, где наша страна названа "главным источником угроз безопасности".
Ранее в Белоруссии сообщили о самолётах НАТО вдоль границ страны. Они совершают не менее 30–35 пролётов в разведывательных целях еженедельно. В Минске отметили увеличение количества учений, проводимых силами альянса на территории Европы. В настоящее время группировка НАТО, которая дислоцируется в Восточной Европе, составляет около 35 тысяч военных.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ