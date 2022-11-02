Шойгу заявил об увеличении группировки НАТО у границ России в 2,5 раза

НАТО нарастило свою группировку в Восточной и Центральной Европе в 2,5 раза, теперь она насчитывает более 30 тысяч человек, а в ближайшей перспективе эта цифра снова вырастет. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии с военным ведомством Республики Беларусь.

"В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развёрнуты формирования вооружённых сил внерегиональных государств НАТО. Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тысяч человек, а в ближайшей перспективе может ещё увеличиться", — сказал министр.

Он подчеркнул, что "под ударом окажутся союзники России и прежде всего братская Республика Беларусь". Шойгу добавил, что НАТО хочет перейти от "сдерживания РФ путём передового присутствия" к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на восточном фланге у российских границ. Министр напомнил, что ещё в июне альянс принял новую концепцию, где наша страна названа "главным источником угроз безопасности".