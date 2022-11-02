У самолёта "Уральских авиалиний" лопнуло четыре колеса при посадке в аэропорту Иркутска

У самолёта авиакомпании "Уральские авиалинии" лопнули колёса при посадке в иркутском аэропорту. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

У самолёта "Уральских авиалиний" лопнули шины при посадке в аэропорту Иркутска. Видео © Telegram / СЛИВА | ИРКУТСК

"У воздушного судна Airbus А320-200 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявшего пассажирский рейс по маршруту Душанбе – Иркутск, произошло повреждение четырёх пневматиков основных стоек шасси воздушного судна", — говорится в сообщении.

В этот момент на борту находились 83 пассажира и шесть членов экипажа. К счастью, никто из них не пострадал. Также, по предварительным данным, не повреждено и само воздушное судно. По данному факту начата проверка. В настоящее время место происшествия осматривают следователи и специалисты.