У самолёта "Уральских авиалиний" лопнуло четыре колеса при посадке в аэропорту Иркутска
У самолёта "Уральских авиалиний" лопнули шины при посадке в аэропорту Иркутска. Фото © Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
У самолёта авиакомпании "Уральские авиалинии" лопнули колёса при посадке в иркутском аэропорту. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
У самолёта "Уральских авиалиний" лопнули шины при посадке в аэропорту Иркутска. Видео © Telegram / СЛИВА | ИРКУТСК
"У воздушного судна Airbus А320-200 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявшего пассажирский рейс по маршруту Душанбе – Иркутск, произошло повреждение четырёх пневматиков основных стоек шасси воздушного судна", — говорится в сообщении.
В этот момент на борту находились 83 пассажира и шесть членов экипажа. К счастью, никто из них не пострадал. Также, по предварительным данным, не повреждено и само воздушное судно. По данному факту начата проверка. В настоящее время место происшествия осматривают следователи и специалисты.
Ранее самолёт авиакомпании Lufthansa экстренно сел в аэропорту Парижа после сообщения о бомбе на борту, которое пришло в "Тиктоке". В соцсети было опубликовано видео, на котором автор заявил, что спрятал взрывное устройство в авиалайнере. Ролик заметили американские авиадиспетчеры и рассказали об опасности коллегам из Германии.