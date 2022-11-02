Концерн "Калашников" нарастит выпуск оружия, снарядов и беспилотников

Российский производитель вооружения "Калашников" запланировал на следующий год увеличение выпуска всей линейки своего оружия. Об этом сообщил президент группы компаний Алан Лушников.

"На следующий год закладываем дальнейшее увеличение производственной программы по всей нашей номенклатуре — это и стрелковое оружие, и высокоточное оружие, и снаряды, и беспилотники", — сказал он.

По его словам, и в прошлом году концерн также закладывал увеличение производства оружия примерно на 40% на текущий год.