Птичий грипп за сутки убил более 30 тысяч кур на сахалинской фабрике

Сотрудники птицефабрики "Островная" на Сахалине зафиксировали массовую смертность кур. По данным от 1 ноября, за сутки было выявлено 30 тысяч смертей среди птиц. Специалисты управления Россельхознадзора по Приморскому краю считают, что причиной является птичий грипп, сообщает kp.ru.

"В первоначальных образцах биологического материала (сыворотки крови и трупов птицы), полученных с АО "Птицефабрика "Островная", выделен РНК вируса гриппа птиц типа "А" (подтипа H5)", — уточнили в ведомстве.

Пробу планируют перепроверить и провести повторное исследование. Согласно местным СМИ, главный ветврач птицефабрики не комментирует ситуацию до результатов лабораторных исследований. Жители Сахалина также сообщают, что мор животных и птиц сейчас наблюдается и во многих других хозяйствах региона и одной из причин также может быть некачественный корм.