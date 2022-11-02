В Подмосковье построят новый посёлок для врачей на 100 семей

В Московской области появится уже пятый посёлок для врачей. Как рассказал глава Подмосковья Андрей Воробьёв, для этих целей в Новлянском квартале Воскресенска выделен участок площадью девять гектаров. Там построят всё самое необходимое: дома, детские площадки, образовательные учреждения, поликлиники, а также благоустроят территорию населённого пункта. Об этом сообщает телеканал "360".

Строительство посёлка реализуется в рамках программы "Земля врачам", которая была запущена в прошлом году. Тогда были определены четыре городских округа для возведения населённого пункта: Богородский, Домодедово, Ступино и Сергиево-Посадский. Там выбрали для медиков около 550 участков общей площадью свыше 67 гектаров.

"Видим, что интерес большой, поэтому мы решили расширить программу и к Новому году будем предоставлять землю ещё в одном городском округе — в Воскресенске. Построить дом мечты там смогут 100 врачей", — сказал Воробьёв.