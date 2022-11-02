Песков не видит необходимости публиковать заключение юристов насчёт завершения мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает необходимым публиковать заключение юристов о том, что для завершения частичной мобилизации не требуется отдельный указ главы государства.

"Нет, здесь совершенно нет необходимости. Это просто заключение, состоит в том, что не нужно выпуска никаких дополнительных актов со стороны президента", — отметил представитель Кремля.