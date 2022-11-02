Песков не видит необходимости публиковать заключение юристов насчёт завершения мобилизации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает необходимым публиковать заключение юристов о том, что для завершения частичной мобилизации не требуется отдельный указ главы государства.
"Нет, здесь совершенно нет необходимости. Это просто заключение, состоит в том, что не нужно выпуска никаких дополнительных актов со стороны президента", — отметил представитель Кремля.
Напомним, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении набора граждан в рамках частичной мобилизации. Военкоматы продолжат доукомплектование войск только за счёт приёма добровольцев и желающих служить по контракту. Позже в Кремле уточнили, что отдельного указа о завершении частичной мобилизации не требуется.
ТАСС / Валерий Шарифулин