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2 ноября, 10:22

Песков не видит необходимости публиковать заключение юристов насчёт завершения мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает необходимым публиковать заключение юристов о том, что для завершения частичной мобилизации не требуется отдельный указ главы государства.

"Нет, здесь совершенно нет необходимости. Это просто заключение, состоит в том, что не нужно выпуска никаких дополнительных актов со стороны президента", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении набора граждан в рамках частичной мобилизации. Военкоматы продолжат доукомплектование войск только за счёт приёма добровольцев и желающих служить по контракту. Позже в Кремле уточнили, что отдельного указа о завершении частичной мобилизации не требуется.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александр Юнашев

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