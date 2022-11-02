Путин проведёт совещание с Координационным советом по обеспечению нужд ВС РФ

Президент России Владимир Путин 2 ноября проведёт совещание с членами Совета безопасности РФ, а также с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению нужд СВО. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Будет совещание с членами Координационного совета [по обеспечению потребностей ВС РФ] при правительстве. Еженедельное фактически мероприятие, в открытом режиме будет вступительное слово Путина, также о работе КС по обеспечению потребностей Вооружённых сил, других войск, воинских формирований и органов", — заявил Песков.

В закрытой части мероприятия глава государства заслушает доклады премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минпромторга Дениса Мантурова, вице-премьера Марата Хуснуллина и вице-премьера Татьяны Голиковой.

Во второй половине дня ожидается совещание Владимира Путина с членами Совбеза РФ. По его теме российский лидер сориентирует граждан в своих вступительных словах.