Польша изъяла у посольства РФ базу отдыха под Варшавой

Замминистра климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярка заявил, что сотрудники Лесной стражи государственных лесов страны изъяли у посольства России землю, которую оно арендовало ещё с 80-х годов прошлого века.

"В среду сотрудники Лесной стражи государственных лесов изъяли имущество, арендованное посольством России в Варшаве на территории лесничества Яблонна под Варшавой", — заявил он.

Лесничество, в ведении которого и числится участок, расторгло договор с дипломатами ещё в апреле. На изъятой земле находятся две гостиницы, две виллы и восемь коттеджей.