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2 ноября, 18:33

ООН: Заявление России о недопустимости ядерной войны отражает задачу Гутерриша

Заявление МИД РФ о недопустимости ядерной войны в мире полностью отражает задачу Генсека ООН Антониу Гутерриша на его посту. Об этом ТАСС заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Никогда не видеть какого-либо ядерного конфликта является целью генерального секретаря", — отметил представитель ООН.

Зеленский призвал не бояться ядерной войны

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Ранее МИД РФ опубликовало заявление о недопустимости ядерной войны в мире и напомнило, что Москва выступает за обеспечение стратегической стабильности на планете.

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Getty Images / EuropaNewswire / Gado

Артур Белкин

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