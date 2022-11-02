ООН: Заявление России о недопустимости ядерной войны отражает задачу Гутерриша
Заявление МИД РФ о недопустимости ядерной войны в мире полностью отражает задачу Генсека ООН Антониу Гутерриша на его посту. Об этом ТАСС заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.
"Никогда не видеть какого-либо ядерного конфликта является целью генерального секретаря", — отметил представитель ООН.
Ранее МИД РФ опубликовало заявление о недопустимости ядерной войны в мире и напомнило, что Москва выступает за обеспечение стратегической стабильности на планете.
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