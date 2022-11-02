В Крыму назвали Зеленскому единственный способ увидеть море с полуострова

Президент Украины Владимир Зеленский сможет приехать в Крым и увидеть море только в качестве военного преступника в сопровождении конвоиров. Об этом Лайфу заявил политолог, бывший депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

"Мне понятно желание Зеленского приехать летом в Крым, ведь он думает, что у него в Ливадии есть шикарная квартира. Но это имущество будет национализировано, и куда поедет гражданин Украины Владимир Зеленский? Селиться в отель? Или в частном секторе квартирку подыщет? Очень сомнительная перспектива. Впрочем, есть один вариант прокатиться летом на полуостров — в качестве военного преступника в сопровождении конвоиров, чтобы провести следственный эксперимент на местах диверсий", — сказал Бальбек.