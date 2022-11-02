В Крыму назвали Зеленскому единственный способ увидеть море с полуострова
Политолог Бальбек заявил, что Зеленский может увидеть Крым только в качестве преступника
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Zuma
Президент Украины Владимир Зеленский сможет приехать в Крым и увидеть море только в качестве военного преступника в сопровождении конвоиров. Об этом Лайфу заявил политолог, бывший депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
"Мне понятно желание Зеленского приехать летом в Крым, ведь он думает, что у него в Ливадии есть шикарная квартира. Но это имущество будет национализировано, и куда поедет гражданин Украины Владимир Зеленский? Селиться в отель? Или в частном секторе квартирку подыщет? Очень сомнительная перспектива. Впрочем, есть один вариант прокатиться летом на полуостров — в качестве военного преступника в сопровождении конвоиров, чтобы провести следственный эксперимент на местах диверсий", — сказал Бальбек.
Ранее Зеленский на вопрос журналиста о том, что он сделает в первую очередь в случае победы Украины в конфликте, заявил, что поедет в Крым. Он признался, что очень хочет увидеть море. Однако произойдёт это, по его словам, не этой зимой.