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2 ноября, 18:15

В Крыму назвали Зеленскому единственный способ увидеть море с полуострова

Политолог Бальбек заявил, что Зеленский может увидеть Крым только в качестве преступника

<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский сможет приехать в Крым и увидеть море только в качестве военного преступника в сопровождении конвоиров. Об этом Лайфу заявил политолог, бывший депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

"Мне понятно желание Зеленского приехать летом в Крым, ведь он думает, что у него в Ливадии есть шикарная квартира. Но это имущество будет национализировано, и куда поедет гражданин Украины Владимир Зеленский? Селиться в отель? Или в частном секторе квартирку подыщет? Очень сомнительная перспектива. Впрочем, есть один вариант прокатиться летом на полуостров — в качестве военного преступника в сопровождении конвоиров, чтобы провести следственный эксперимент на местах диверсий", — сказал Бальбек.

Ждём, камера готова: В Крыму ответили на слова Зеленского о поездке на полуостров

Ждём, камера готова: В Крыму ответили на слова Зеленского о поездке на полуостров

Ранее Зеленский на вопрос журналиста о том, что он сделает в первую очередь в случае победы Украины в конфликте, заявил, что поедет в Крым. Он признался, что очень хочет увидеть море. Однако произойдёт это, по его словам, не этой зимой.

Ольга Годуненко

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