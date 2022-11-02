Крым могут превратить в круглогодичный морской курорт

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что регион сформирует и внесёт свои предложения по превращению полуострова в круглогодичный курорт. Об этом политик сообщил в своём телеграм-канале.

Комментарий Сергея Аксёнова. Видео © Telegram / Аксёнов Z 82

"Крым точно попадёт в эту программу, тут без вариантов. Мы, наверное, наиболее подходим", — заявил он.