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2 ноября, 17:50

Крым могут превратить в круглогодичный морской курорт

Глава Крыма Аксёнов заявил, что регион может стать круглогодичным курортом

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что регион сформирует и внесёт свои предложения по превращению полуострова в круглогодичный курорт. Об этом политик сообщил в своём телеграм-канале.

Комментарий Сергея Аксёнова. Видео © Telegram / Аксёнов Z 82

"Крым точно попадёт в эту программу, тут без вариантов. Мы, наверное, наиболее подходим", — заявил он.

В Крыму построят огромный круглогодичный курортный комплекс

В Крыму построят огромный круглогодичный курортный комплекс

Лайф писал, что президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о создании в РФ круглогодичных морских курортов. Они должны быть созданы до 2035 года.

Обложка ©

Pixabay

Матвей Шандрыголов

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