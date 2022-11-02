Назван вес рубиновых звёзд на башнях Московского Кремля
Каждая из рубиновых звёзд, расположенных на башнях Московского Кремля, весит более одной тонны, сообщает ТАСС.
Ровно 85 лет назад, 2 ноября 1937 года, были зажжены рубиновые звёзды на пяти башнях Кремля. До этого на них были установлены двуглавые орлы (до 1935 года) и уральские самоцветы. Однако вскоре камни потускнели. В 1946 году установленные звёзды были реконструированы. В 2014 году их система освещения была заменена на современную. Каждая из звёзд выполнена из трёхслойного рубинового стекла, а её размер варьируется от трёх до почти четырёх метров.
Ранее Лайф сообщал, что памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому вновь появился на Красной площади после реставрации, и публиковал его видео.
ТАСС / Владимир Гердо