Назван вес рубиновых звёзд на башнях Московского Кремля

Ровно 85 лет назад, 2 ноября 1937 года, были зажжены рубиновые звёзды на пяти башнях Кремля. До этого на них были установлены двуглавые орлы (до 1935 года) и уральские самоцветы. Однако вскоре камни потускнели. В 1946 году установленные звёзды были реконструированы. В 2014 году их система освещения была заменена на современную. Каждая из звёзд выполнена из трёхслойного рубинового стекла, а её размер варьируется от трёх до почти четырёх метров.