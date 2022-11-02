ВС Сербии сбили неизвестный беспилотник в воздушном пространстве страны
Вооружённые силы Сербии сбили неизвестный беспилотник, который вёл слежку за военными и находился в воздушном пространстве страны. Сделано это было средствами радиоэлектронной борьбы в соответствии с приказом президента и верховного главнокомандующего Александра Вучича, сообщает Минобороны республики.
"Части армии Сербии сегодня после полудня после обнаружения и сопровождения нейтрализовали коммерческий беспилотник, двигавшийся от Копаоника к Рашке. Дрон сбит с применением средств электронной борьбы в непосредственной близости от военных объектов гарнизона города Рашки", — уточнили в оборонном ведомстве.
Напомним, сербский лидер Александр Вучич отдал приказ на уничтожение вражеских беспилотников, которые будут осуществлять полёты над центральной частью страны. На данный момент Армия республики приведена в повышенную боеготовность на фоне ситуации в Косове и Метохии.
ТАСС / AP / Darko Vojinovic