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2 ноября, 17:19

ВС Сербии сбили неизвестный беспилотник в воздушном пространстве страны

Вооружённые силы Сербии сбили неизвестный беспилотник, который вёл слежку за военными и находился в воздушном пространстве страны. Сделано это было средствами радиоэлектронной борьбы в соответствии с приказом президента и верховного главнокомандующего Александра Вучича, сообщает Минобороны республики.

"Части армии Сербии сегодня после полудня после обнаружения и сопровождения нейтрализовали коммерческий беспилотник, двигавшийся от Копаоника к Рашке. Дрон сбит с применением средств электронной борьбы в непосредственной близости от военных объектов гарнизона города Рашки", — уточнили в оборонном ведомстве.

Неподалёку от Косова обнаружили неизвестные беспилотники

Неподалёку от Косова обнаружили неизвестные беспилотники

Напомним, сербский лидер Александр Вучич отдал приказ на уничтожение вражеских беспилотников, которые будут осуществлять полёты над центральной частью страны. На данный момент Армия республики приведена в повышенную боеготовность на фоне ситуации в Косове и Метохии.

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ТАСС / AP / Darko Vojinovic

Артур Белкин

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