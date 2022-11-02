Инопланетянина из фильма Спилберга выставили на торги, начальная цена — $3 млн
Кадр из фильма "Инопланетянин" © Кинопоиск
Механическую модель пришельца из культового фильма "Инопланетянин" режиссёра Стивена Спилберга хотят продать за три миллиона долларов, аукцион Icons and Idols: Hollywood auction пройдёт 17–18 декабря в Калифорнии. Об этом пишет The Guardian.
Фигурка внеземного жителя была создана за три месяца дизайнером спецэффектов Карло Рамбальди. На съёмках персонажем управляли двенадцать аниматоров, а на самом инопланетянине было установлено 85 приводов для движения. Киностудии модель обошлась в одну десятую часть всего бюджета ленты — полтора миллиона долларов.
Впрочем, пришелец может не стать звездой аукциона, ведь кроме него с торгов пойдут предметы из франшизы о Гарри Поттере, среди которых метла Nimbus 2000, пальто и шарф Гриффиндора.
Ранее сообщалось, что джинсы бренда Levi's, сохранившиеся с XIX века, продали за 76 тысяч долларов на аукционе Durango Vintage Festivus. Торги состоялись в американском штате Нью-Мексико.