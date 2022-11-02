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2 ноября, 17:08

Инопланетянина из фильма Спилберга выставили на торги, начальная цена — $3 млн

<p>Кадр из фильма "Инопланетянин" © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/7010/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кинопоиск</a></p>

Кадр из фильма "Инопланетянин" © Кинопоиск

Механическую модель пришельца из культового фильма "Инопланетянин" режиссёра Стивена Спилберга хотят продать за три миллиона долларов, аукцион Icons and Idols: Hollywood auction пройдёт 17–18 декабря в Калифорнии. Об этом пишет The Guardian.

Фигурка внеземного жителя была создана за три месяца дизайнером спецэффектов Карло Рамбальди. На съёмках персонажем управляли двенадцать аниматоров, а на самом инопланетянине было установлено 85 приводов для движения. Киностудии модель обошлась в одну десятую часть всего бюджета ленты — полтора миллиона долларов.

Впрочем, пришелец может не стать звездой аукциона, ведь кроме него с торгов пойдут предметы из франшизы о Гарри Поттере, среди которых метла Nimbus 2000, пальто и шарф Гриффиндора.

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Ранее сообщалось, что джинсы бренда Levi's, сохранившиеся с XIX века, продали за 76 тысяч долларов на аукционе Durango Vintage Festivus. Торги состоялись в американском штате Нью-Мексико.

Татьяна Миссуми

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