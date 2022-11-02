Книжный фестиваль Piter is... пройдёт 19 и 20 ноября

Во Дворце культуры имени Кирова в Северной столице 19 и 20 ноября с 11:00 до 20:00 будет проходить книжный фестиваль Piter is... Как пишет газета "Петербургский дневник", посетители смогут насладиться мастер-классами, тренингами, а также встречами с авторами бестселлеров под музыку и атмосферу девяностых.

Мероприятие пройдёт при поддержке благотворительного фонда "Яркая жизнь", который помогает особенным детям и пожилым людям. Гости смогут внести свою лепту в доброе дело, оставив пожертвование или посетив один из мастер-классов организации.