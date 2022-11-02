Maersk сворачивает деятельность в России

Крупнейший в мире контейнерный перевозчик, датская компания Maersk окончательно прекращает свою деятельность на территории России и ликвидирует свою дочернюю компанию. Об этом говорится на сайте Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).

"Единственным участником ООО "МАЭРСК" (Решение № Б/Н от 13.10.2022) принято решение о ликвидации ООО "МАЭРСК" и назначении ликвидационной комиссии", — говорится в сообщении.