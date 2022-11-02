Maersk сворачивает деятельность в России
Крупнейший контейнерный перевозчик Maersk ликвидирует "дочку" в России
Крупнейший в мире контейнерный перевозчик, датская компания Maersk окончательно прекращает свою деятельность на территории России и ликвидирует свою дочернюю компанию. Об этом говорится на сайте Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).
"Единственным участником ООО "МАЭРСК" (Решение № Б/Н от 13.10.2022) принято решение о ликвидации ООО "МАЭРСК" и назначении ликвидационной комиссии", — говорится в сообщении.
Кроме того, требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации компании в журнале "Вестник государственной регистрации".
Напомним, в марте датская компания Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках, сообщила о прекращении деятельности и продаже своих активов в России.
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