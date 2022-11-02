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2 ноября, 16:40

Петербургских дворников обеспечат местами для отдыха и душем

Петербургские коммунальщики готовятся к началу зимнего сезона. Для этих целей будут применяться 1612 единиц спецтехники, из которых 398 предназначены для тротуаров и центра города. Также мегаполис закупает 1185 единиц транспорта для работы на внутриквартальных территориях, пишет газета "Петербургский дневник".

По словам вице-губернатора Северной столицы Анатолия Повелия, сегодня в городе открыты вакансии для дворников и трактористов-механиков, которые будут заниматься ремонтом имеющейся техники.

"Я рассчитываю, что к началу 2023 года нам удастся решить этот вопрос, в том числе за счёт хорошей заработной платы — от 70 тысяч рублей для трактористов-механизаторов и от 40 тысяч рублей — для дворников", добавил он.

Для уборщиков будут созданы комфортные условия в виде мест для принятия душа, перерывов и обедов. Власти уже выделили средства на эти цели.

Как заставить коммунальщиков очищать улицы от снега

Как заставить коммунальщиков очищать улицы от снега

Лайф писал, что дворник из Чехова поддержал проводимую РФ спецоперацию, начертив на снегу литеры Z и V. Он выразил надежду, что его сограждане найдут в себе силу последовать его примеру.

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ТАСС / Замир Усманов

Матвей Шандрыголов

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