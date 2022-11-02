Петербургских дворников обеспечат местами для отдыха и душем

Петербургские коммунальщики готовятся к началу зимнего сезона. Для этих целей будут применяться 1612 единиц спецтехники, из которых 398 предназначены для тротуаров и центра города. Также мегаполис закупает 1185 единиц транспорта для работы на внутриквартальных территориях, пишет газета "Петербургский дневник".

По словам вице-губернатора Северной столицы Анатолия Повелия, сегодня в городе открыты вакансии для дворников и трактористов-механиков, которые будут заниматься ремонтом имеющейся техники.

"Я рассчитываю, что к началу 2023 года нам удастся решить этот вопрос, в том числе за счёт хорошей заработной платы — от 70 тысяч рублей для трактористов-механизаторов и от 40 тысяч рублей — для дворников", — добавил он.

Для уборщиков будут созданы комфортные условия в виде мест для принятия душа, перерывов и обедов. Власти уже выделили средства на эти цели.