Живущим в Эстонии россиянам и белорусам запретили владеть оружием

Правительство Эстонии утвердило поправки к закону об оружии, которые запрещают россиянам и белорусам владеть оружием. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны, законопроект скоро передадут в парламент.

"Согласно поправкам к закону об оружии, граждане РФ и Белоруссии должны будут до конца 2023 года продать, сдать или привести в негодность своё оружие. Право на владение оружием в Эстонской Республике должно быть у граждан Эстонии, а также у граждан Европейского союза и стран НАТО. Все остальные должны отказаться от оружия", — говорится в тексте.

Как пояснил глава МВД Лаури Ляэнеметса, это поможет обеспечить безопасность и общественный порядок в Эстонии, так как граждане "враждебной иностранной страны" якобы могут в любой момент взяться за оружие ради защиты интересов своей родины. Если новое требование не будет добровольно исполнено, то полиция изымет такое оружие по среднерыночной цене, уточнил министр.

Глава МВД добавил, что в Эстонии более 1300 человек, которые подпадут под действие закона, у них в общей сложности около 3080 единиц оружия.