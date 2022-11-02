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2 ноября, 13:52

Эстонцам советуют покупать дешёвые каши и разбавлять сок водой из-за кризиса

Жителям Эстонии рекомендовали перейти на дешёвые каши вместо бутербродов из-за кризиса

Эстонский институт развития здоровья призвал жителей республики экономить на еде и не тратиться на привычные полуфабрикаты в условиях кризиса. Комментарии экспертов приводит новостной портал Postimees.

Согласно рекомендациям института, в целях экономии эстонцам следует как можно реже покупать готовые продукты и консервы и вместо этого готовить самостоятельно. Бутерброды на завтрак предлагается заменить кашей, поскольку "так выйдет дешевле". Специалисты также посоветовали есть больше бобовых (горох, фасоль, чечевица), а молочные продукты покупать без всего и добавлять туда немного сахара, какао и кусочки фруктов.

"Так получится еда, содержащая меньшее количество добавленных сахаров, и, скорее всего, она будет дешевле магазинного сладкого йогурта", — сообщили эксперты.

Употребление сладостей в целом лучше сократить, "поскольку они довольно дорогие и имеют низкую пищевую ценность", а вот жажду эстонцам рекомендуют утолять чистой водой, а не соком и нектарами. Так, "если самостоятельно разбавить дома покупной сок, то можно получить из одного литра примерно до 15 литров напитка", уточнили эстонские специалисты.

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А на фоне энергокризиса в Великобритании гражданам посоветовали греть тапки в микроволновке и покупать одежду с подогревом. Как уточняет Daily Mail, рост цен на энергию особенно сильно ударит по огромному количеству людей, которые работают на удалёнке.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

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