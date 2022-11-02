Участник "Азова" признался, что военные разместились на "Азовстали" за неделю до СВО

Члены украинского нацбатальона "Азов"* начали оборудовать позиции на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе за неделю до объявления о начале специальной военной операции. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону** рассказал начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич. Причём, как стало известно мировой общественности позже, на предприятии в тот момент оставались мирные жители и их своевременная эвакуация не производилась.

"Кажется, Зеленский сказал, что Ринат Ахметов дал добро полностью использовать заводы. Это ещё до полномасштабки, за три-четыре дня, может, за неделю. "Азовсталь" — это просто нереально здоровая территория с бункерами и системами подземных ходов, которые мы не изучили за три месяца", — рассказал Кротевич.

Примечательно, что перед заходом националистов на комбинат от них потребовали переодеться в форму работников предприятия, надеть каски. После начала СВО бойцы "Азова" сумели полностью освоиться на комбинате и параллельно изучали места, где они могли бы развернуть свои штабы. Говоря о людях, которые были на предприятии в течение всего времени, Кротевич назвал цифру в три тысячи человек, однако так и не уточнил, о ком именно речь — только о военных или в том числе о гражданских.

Ранее Лайф сообщал, что пленные участники нацбатальона "Азов" признались в убийствах мирных жителей и стрельбе по жилым домам в Мариуполе.