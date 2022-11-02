В Крыму национализировали более 130 объектов, а также судостроительный завод и комбинат
В Крыму принят закон о передаче в собственность республики более 130 объектов ООО "Руслайн Ко", АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" и судостроительного завода "Залив". Об этом рассказал глава республиканского парламента Владимир Константинов.
"Депутаты утвердили изменения <…> Поправками дополняется перечень имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащего национализации. В собственность Республики Крым передано более 130 объектов, относящихся к ООО "Руслайн Ко" (арендатор ООО "Новацентр К", ООО "Модуль ЛТД"), АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" и ОАО "Судостроительный завод "Залив", — написал он в телеграм-канале.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на территории республики национализируют компании, связанные с киевским режимом, кроме того, перейти в собственность республики может крымская вилла президента Украины Владимира Зеленского, которая находится в посёлке Ливадия под Ялтой.
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