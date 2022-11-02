Анне Вески похвасталась на афишах советскими регалиями и нарвалась на травлю в Эстонии

В Эстонии на певицу Анне Вески обрушились с критикой за упоминание звания "Заслуженная артистка Эстонской ССР" на афишах. Об этом сообщил редактор таллинской газеты "Столица" Александр Чаплыгин.

"В эстонском бомонде вызвали невероятный скандал концертные афиши Анне Вески, где она в числе прочего представлена как народная артистка Эстонской ССР. Граждане углядели в этом попытку реанимировать и оправдать память о "российской оккупации". Удивительное лицемерие", — написал он в телеграм-канале.

Журналист назвал Вески честной, так как она не меняет своих позиций и не пытается угодить антикоммунистическим тенденциям. Исполнительница не стесняется того, что была звездой в советские годы, и при этом продолжает концертную деятельность в России, в отличие "от Тыниса Мяги, который предпочитает не вспоминать, как пел про московскую Олимпиаду", отметил Чаплыгин.

"Нынешние хозяева Эстонии неплохо жили во времена "оккупации" и продолжили делать успешную карьеру в новые времена. Сегодня они главные борцы за независимость — и делают это столь же истово, как раньше служили советской власти. Времена изменились, они — нет", — сказал он.