Лайф узнал, что убивший сожительницу в Рыбинске угрожал расправой тёще и любовнице

Убивший свою сожительницу во время нападения на школу № 43 в Рыбинске ранее грозил убийством тёще и ещё одной любовнице, а до этого избивал их. Как выяснил Лайф, мужчина также не раз привлекался за кражу.

Кадры с места убийства в рыбинской школе. Видео © LIFE

По данным источника, в апреле 2014 года неадекват пригрозил убить тёщу и три раза ударил женщину алюминиевым ковшиком. В 2017 году он вступил в конфликт с одной из своих сожительниц и угрожал ей ножом, причём за год до этого избил её до состояния средней тяжести.

Кроме того, мужчина ранее привлекался за кражу — в ноябре 2007 года он украл дымовую трубу из бани, а в июне 2014 года похитил на мукомольном заводе в Рыбинске 30 метров кабеля.