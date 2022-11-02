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2 ноября, 11:53

Неизвестный напал на школу в Рыбинске, одна сотрудница убита

<p>Фото с места нападения на школу в Рыбинске. Обложка © <a href="https://t.me/breakingmash/39571" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Фото с места нападения на школу в Рыбинске. Обложка © Mash

Вооружённый ножом мужчина напал на школу № 43 в Рыбинске. Он успел убить одну сотрудницу, ещё один человек пострадал. Об этом сообщает Mash.

Детей в момент нападения в школе не было — сейчас все на каникулах. Полицию вызвал вахтёр.

В настоящий момент здание оцеплено, на месте работают сотрудники Росгвардии и скорой.

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А 26 сентября трагедия произошла в школе № 88 в Ижевске. Там преступник открыл стрельбу, в результате атаки погибло 13 человек, среди них — семь детей. Сам нападавший покончил с собой. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть".

Александра Вишнякова

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