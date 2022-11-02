Неизвестный напал на школу в Рыбинске, одна сотрудница убита

Вооружённый ножом мужчина напал на школу № 43 в Рыбинске. Он успел убить одну сотрудницу, ещё один человек пострадал. Об этом сообщает Mash.

Детей в момент нападения в школе не было — сейчас все на каникулах. Полицию вызвал вахтёр.