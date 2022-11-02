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Регион
Опубликовано 2 ноября 2022, 11:41
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Российская армия уничтожила склад боеприпасов и хранилище топлива ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили склад с украинскими боеприпасами в Донецкой Народной Республике и хранилище топлива в Черкасской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожены склад боеприпасов в районе населённого пункта Елизаветовка Донецкой Народной Республики и хранилище топлива для украинской военной техники в районе населённого пункта Смела Черкасской области", — сказал он в ходе брифинга.

ВС РФ уничтожили до 150 украинских военных и наёмников на Купянском направлении
ВС РФ уничтожили до 150 украинских военных и наёмников на Купянском направлении

Кроме того, в ходе выполнения задач специальной военной операции авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления 15-го полка Нацгвардии Вооружённых сил Украины (ВСУ) неподалёку от Кировска в Донецкой Народной Республике, российские истребители сбили украинский самолёт МиГ-29 в Харьковской области.

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Николь Вербер
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