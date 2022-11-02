Российская армия уничтожила склад боеприпасов и хранилище топлива ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили склад с украинскими боеприпасами в Донецкой Народной Республике и хранилище топлива в Черкасской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожены склад боеприпасов в районе населённого пункта Елизаветовка Донецкой Народной Республики и хранилище топлива для украинской военной техники в районе населённого пункта Смела Черкасской области", — сказал он в ходе брифинга.