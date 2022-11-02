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2 ноября, 11:41

Российская армия уничтожила склад боеприпасов и хранилище топлива ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили склад с украинскими боеприпасами в Донецкой Народной Республике и хранилище топлива в Черкасской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожены склад боеприпасов в районе населённого пункта Елизаветовка Донецкой Народной Республики и хранилище топлива для украинской военной техники в районе населённого пункта Смела Черкасской области", — сказал он в ходе брифинга.

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Кроме того, в ходе выполнения задач специальной военной операции авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления 15-го полка Нацгвардии Вооружённых сил Украины (ВСУ) неподалёку от Кировска в Донецкой Народной Республике, российские истребители сбили украинский самолёт МиГ-29 в Харьковской области.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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