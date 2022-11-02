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Опубликовано 2 ноября 2022, 11:38
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Войска России пресекли атаки ВСУ в направлении трёх сёл в ЛНР и ликвидировали 250 бойцов

Российская артиллерия и авиация не допустили прорыва ВСУ в направлении сёл Макеевка, Площанка и Червонопоповка (ЛНР), в результате было ликвидировано более 250 украинских бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении российские войска вели огневое поражение противника дальнобойной артиллерией, штурмовой и армейской авиацией на дальних подступах. Попытки ВСУ атаковать в направлении населённых пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики пресечены", сказал он.

Кроме того, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, пять пикапов и два автомобиля противника, добавил Конашенков.

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Также сообщалось, что авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления 15-го полка Нацгвардии Вооружённых сил Украины (ВСУ) неподалёку от Кировска в Донецкой Народной Республике.

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ТАСС / Донат Сорокин

Татьяна Миссуми
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