ВКС России сбили в Харьковской области украинский истребитель МиГ-29

В ходе специальной военной операции российские истребители сбили украинский самолёт МиГ-29 в Харьковской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские военные уничтожили две американские РЛС в ДНР и ЛНР

Российские военные уничтожили две американские РЛС в ДНР и ЛНР

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ во время специальной военной операции. Так, в ходе безуспешных атак на Купянском направлении погибло более 150 украинских военнослужащих и иностранных наёмников.