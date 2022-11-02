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2 ноября, 11:25

ВКС России сбили в Харьковской области украинский истребитель МиГ-29

В ходе специальной военной операции российские истребители сбили украинский самолёт МиГ-29 в Харьковской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией в районе населённого пункта Пасека Харьковской области сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", — рассказал Конашенков.

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Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ во время специальной военной операции. Так, в ходе безуспешных атак на Купянском направлении погибло более 150 украинских военнослужащих и иностранных наёмников.

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Wikipedia

Оксана Попова

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