ВКС России сбили в Харьковской области украинский истребитель МиГ-29
В ходе специальной военной операции российские истребители сбили украинский самолёт МиГ-29 в Харьковской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Истребительной авиацией в районе населённого пункта Пасека Харьковской области сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", — рассказал Конашенков.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ во время специальной военной операции. Так, в ходе безуспешных атак на Купянском направлении погибло более 150 украинских военнослужащих и иностранных наёмников.