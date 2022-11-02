ВС РФ уничтожили до 150 украинских военных и наёмников на Купянском направлении

Вооружённые силы России предотвратили попытку атаки ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Два украинских батальона, усиленные иностранными наёмниками, перешли в наступление в направлении населённых пунктов Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка ЛНР.

"В результате огневого поражения и активных действий подразделений российских войск противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 150 украинских военнослужащих и наёмников, шесть танков, пять боевых машин пехоты и десять автомобилей", — отметил Конашенков.