ВСУ вновь провалили наступление на Николаевско-Криворожском направлении и потеряли сотню бойцов
Украинские военнослужащие предприняли очередную неудачную попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении и потеряли там более ста солдат. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Николаевско-Криворожском направлении российскими войсками предотвращены попытки прорыва ВСУ в направлениях населённых пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области. В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции", — сообщил Конашенков.
Вместе с тем российскими бойцами было ликвидировано 105 солдат ВСУ, два танка, девять боевых бронированных машин и семь единиц автомобильной техники.
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Ранее Лайф рассказывал, что российские военнослужащие в ходе специальной военной операции пресекли попытки наступления ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате активных действий было ликвидировано более 110 украинских бойцов.
Специальная военная операция на Украине
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