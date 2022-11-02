ВСУ вновь провалили наступление на Николаевско-Криворожском направлении и потеряли сотню бойцов

Украинские военнослужащие предприняли очередную неудачную попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении и потеряли там более ста солдат. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Николаевско-Криворожском направлении российскими войсками предотвращены попытки прорыва ВСУ в направлениях населённых пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области. В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции", — сообщил Конашенков.

Вместе с тем российскими бойцами было ликвидировано 105 солдат ВСУ, два танка, девять боевых бронированных машин и семь единиц автомобильной техники.