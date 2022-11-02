ВСУ выпустили девять снарядов по Запорожской АЭС и ТЭЦ в Энергодаре

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки выпустили девять снарядов по прилегающей к Запорожской АЭС территории, а также по району промышленной зоны ТЭЦ в Энергодаре, Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.