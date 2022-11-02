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2 ноября, 11:42

ВСУ выпустили девять снарядов по Запорожской АЭС и ТЭЦ в Энергодаре

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки выпустили девять снарядов по прилегающей к Запорожской АЭС территории, а также по району промышленной зоны ТЭЦ в Энергодаре, Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток артиллерией ВСУ выпущено девять снарядов по району промышленной зоны ТЭЦ города Энергодара и территории, прилегающей к атомной электростанции. Стрельба велась из подконтрольных ВСУ районов населённых пунктов Марганец и Червоногригоровка Днепропетровской области", — отметил Конашенков.

Представитель ведомства подчеркнул, что российские военные сумели подавить огневые средства противника, а радиационная обстановка в районе Запорожской АЭС остаётся в норме.

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Getty Images / Wolfgang Schwan

Артур Белкин

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