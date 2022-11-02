Пришёл с цветами, попил чаю и достал нож: Сотрудницу школы в Рыбинске убил бывший сожитель

По данным правоохранительных органов, напавшим на школу № 43 в Рыбинске на улице Баженова оказался бывший сожитель убитой им сотрудницы. Как узнал телеграм-канал Mash, он спокойно вошёл в образовательное учреждение и вместе с педагогами пил чай.

По данным канала, преступника зовут Владимир. Он был бывшим избранником секретаря школы Елены К. Примерно в 11:00 он зашёл в учебное заведение с букетом цветов и вместе с сотрудниками и экс-сожительницей решил выпить чаю. Известно, что вместе с Еленой они довольно часто выходили курить, а потом отправились за тортом.

Вернувшись в школу примерно в 13:00, он устроил поножовщину: ранил замдиректора, затем убил свою спутницу, а после попытался покончить с собой. Полицию вызвал школьный вахтёр. Как сообщили в МВД Ярославской области, перед нападением Владимир поссорился с бывшей возлюбленной. Сейчас мужчина находится в больнице.

"В ходе конфликта со своей бывшей сожительницей, работницей канцелярии школы, он причинил ей ножевое ранение, в результате чего она скончалась. Также злоумышленник причинил ранение другой работнице школы, находившейся рядом", — заявили в региональном управлении МВД.