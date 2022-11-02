Медведев указал на способ преодолеть мораторий на смертную казнь в России

Мораторий на смертную казнь — это гуманно, но лишает общество защиты в случае диверсий и терактов, так как "насквозь отбитые мозги — сейчас дело, увы, привычное". Об этом сказал зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев и предупредил о возможности сделать исключения в норме.

"В рамках нынешней конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества", — написал он в телеграм-канале.

Медведев напомнил, что в России начали действовать "разнообразные жовто-блакитные диверсанты". Среди них молодые иностранные студенты, которые недавно вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе из-за несогласия с политикой нашей страны. Россия даёт им образование, в ответ — диверсии, возмутился политик.

"В этом же ряду и то, что делают "наши", с позволения сказать, граждане, поджигая военкоматы и разрушая иные государственные объекты. Я уж не говорю про убийства украинскими террористами наших граждан на нашей территории", — добавил Медведев.

По его словам, надо помнить советский опыт времён Великой Отечественной войны, когда "с саботажниками, которые по приказу фашистских убийц вели подрывные работы в тылу, никто не цацкался". Он напомнил, что приговор таким негодяям был один — расстрел без суда и следствия прямо на месте преступления.