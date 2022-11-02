Гоблин Пучков назвал стадный инстинкт причиной смертельной давки в Сеуле

Около 95% граждан нуждаются в том, чтобы им говорили, что надо делать, — так устроены люди, к сожалению, им нужен некий вождь, который будет говорить правильные вещи, заявил публицист и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков. Подробнее о том, почему в Сеуле в день Хэллоуина случилась смертельная давка, он рассказал в эфире радио "Комсомольская правда".

"По таким резонансным случаям должны выступать священнослужители, которые в моём понимании должны объяснить, что произошла трагедия вне зависимости. Я религиозное сознание отметаю сразу, все эти проявления сатанизма и прочее. Там праздновали этот самый праздник, и кто-то сказал, что рядом где-то сидит знаменитый корейский исполнитель. И все ломанулись на него смотреть. Причём здесь какой-то Хэллоуин? Они и без него бы ломанулись смотреть", — объяснил Пучков.

Публицист добавил, что было бы неплохо, если бы существовал "некий батюшка, который ведёт свой телеграм-канал или ютуб, где он объяснил бы, что произошла трагедия, и погибли люди, и всё это произошло из-за дурости.