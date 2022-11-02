Гоблин Пучков назвал стадный инстинкт причиной смертельной давки в Сеуле
Гоблин Пучков: Люди в Сеуле погибли из-за стадного инстинкта, и Хэллоуин тут ни при чём
Около 95% граждан нуждаются в том, чтобы им говорили, что надо делать, — так устроены люди, к сожалению, им нужен некий вождь, который будет говорить правильные вещи, заявил публицист и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков. Подробнее о том, почему в Сеуле в день Хэллоуина случилась смертельная давка, он рассказал в эфире радио "Комсомольская правда".
"По таким резонансным случаям должны выступать священнослужители, которые в моём понимании должны объяснить, что произошла трагедия вне зависимости. Я религиозное сознание отметаю сразу, все эти проявления сатанизма и прочее. Там праздновали этот самый праздник, и кто-то сказал, что рядом где-то сидит знаменитый корейский исполнитель. И все ломанулись на него смотреть. Причём здесь какой-то Хэллоуин? Они и без него бы ломанулись смотреть", — объяснил Пучков.
Публицист добавил, что было бы неплохо, если бы существовал "некий батюшка, который ведёт свой телеграм-канал или ютуб, где он объяснил бы, что произошла трагедия, и погибли люди, и всё это произошло из-за дурости.
"Подростки ломанулись смотреть на своего кумира. Не надо, не уподобляйтесь стаду, ведите себя разумно и осознанно. Но мы же подобное регулярно видим на футбольных матчах, где-то в подземных переходах и прочее, если возник условный "атас". Ну, вот так получилось", — резюмировал он.
Напомним, трагедия в Южной Корее произошла на улице Итхэвон в центре Сеула во время гуляний по случаю Хэллоуина вечером 29 октября. По последним данным, погибло 155 человек. В числе жертв граждане Ирана, Китая, Норвегии, Узбекистана и других государств, всего скончалось 22 иностранца. Изначально сообщалось о гибели трёх россиянок, однако позже их количество увеличилось до четырёх. В связи с трагедией в стране объявили национальный траур. Президент РФ Владимир Путин направил лидеру Кореи Юн Сок Ёлю соболезнования.
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