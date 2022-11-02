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2 ноября, 12:23

При обстреле ВСУ в Курской области пострадало пять человек, в том числе трое детей

<p>Последствия обстрела села Гуево Курской области со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/gubernator_46/1884" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Романа Старовойта</a></p>

Последствия обстрела села Гуево Курской области со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал Романа Старовойта

Вооружённые силы Украины утром 2 ноября обстреляли из артиллерии приграничное село Гуево Курской области, в результате пострадали трое детей и двое взрослых. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Пятеро пострадавших, среди них трое детей. Все доставлены в больницу, опасений за жизнь нет", написал он в телеграм-канале.

Последствия обстрела села Гуево Курской области со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал Романа Старовойта

Последствия обстрела села Гуево Курской области со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал Романа Старовойта

Последствия обстрела села Гуево Курской области со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал Романа Старовойта

Последствия обстрела села Гуево Курской области со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал Романа Старовойта

Последствия обстрела села Гуево Курской области со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал Романа Старовойта

Последствия обстрела села Гуево Курской области со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал Романа Старовойта

Последствия обстрела села Гуево Курской области со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал Романа Старовойта

Последствия обстрела села Гуево Курской области со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал Романа Старовойта

Последствия обстрела села Гуево Курской области со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал Романа Старовойта

Последствия обстрела села Гуево Курской области со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал Романа Старовойта

По словам Старовойта, в результате удара повреждены несколько домов и продуктовый магазин. Там разбиты окна, перебиты провода, из-за этого в селе пока нет электричества, но ремонтные бригады скоро приступят к работе.

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Александра Вишнякова

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