При обстреле ВСУ в Курской области пострадало пять человек, в том числе трое детей

Вооружённые силы Украины утром 2 ноября обстреляли из артиллерии приграничное село Гуево Курской области, в результате пострадали трое детей и двое взрослых. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Пятеро пострадавших, среди них трое детей. Все доставлены в больницу, опасений за жизнь нет", — написал он в телеграм-канале.

Последствия обстрела села Гуево Курской области со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал Романа Старовойта

Последствия обстрела села Гуево Курской области со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал Романа Старовойта

Последствия обстрела села Гуево Курской области со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал Романа Старовойта

Последствия обстрела села Гуево Курской области со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал Романа Старовойта

Последствия обстрела села Гуево Курской области со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал Романа Старовойта

По словам Старовойта, в результате удара повреждены несколько домов и продуктовый магазин. Там разбиты окна, перебиты провода, из-за этого в селе пока нет электричества, но ремонтные бригады скоро приступят к работе.