Хирург рассказал о причинах раннего старения шеи и объяснил, как с этим справиться

Шея является частью тела, наиболее подверженной возрастным изменениям, которые проявляются в морщинах и заломах на коже. О причинах этого и операции, которая поможет избавиться от проблем, "Вечерней Москве" рассказал пластический хирург Дмитрий Саратовцев.

По его словам, помимо банального старения причиной может быть плохая осанка, так как искривление позвоночника вызывает спазмы и напряжения, что оказывает влияние. Также важно спать в удобной постели, чтобы во сне не возникали зажимы, а платизма сохраняла тонус. Нелишним будет регулярное увлажнение зоны декольте и шеи, дабы сухость не провоцировала новые морщины.

Если же проблемы слишком очевидны, то поможет платизмопластика, суть которой заключается в подтягивании вышеназванного мускула. При этом вмешательство может быть как прямым, так и непрямым. Подойдёт операция тем, у кого выраженный второй подбородок, отсутствует чёткость в нижней части лица, поперечные морщины, а также дряблая кожа под подбородком.

Среди противопоказаний для вмешательства — эндокринные заболевания, туберкулёз, психические расстройства, нарушение свёртываемости крови, острые инфекции и склонность к образованию келоидных рубцов. Реабилитация, по словам Саратовцева, длится больше месяца, в первые 11 дней которых нужно находиться под наблюдением врачей.